Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае

В жилом доме в уезде Луси Сянси-Туцзя-Мяоского автономного округа Хунань произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным местных властей, возгорание началось около 6:21 утра.

Огонь был потушен, однако в результате происшествия погибли шесть человек.

Причина пожара расследуется.

Напомним, В Индии в штате Тамилнад на предприятии по переработке морепродуктов из-за утечки аммиака погибли не менее семи человек, более 40 пострадали.