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    Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае

    В жилом доме в уезде Луси Сянси-Туцзя-Мяоского автономного округа Хунань произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

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    Фото: pexels

    По данным местных властей, возгорание началось около 6:21 утра.

    Огонь был потушен, однако в результате происшествия погибли шесть человек.

    Причина пожара расследуется.

    Напомним, В Индии в штате Тамилнад на предприятии по переработке морепродуктов из-за утечки аммиака погибли не менее семи человек, более 40 пострадали.

    Пожар Синьхуа Китай Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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