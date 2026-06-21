Утечка аммиака на заводе в Индии: погибли 7 человек, десятки пострадали

В Индии в штате Тамилнад на предприятии по переработке морепродуктов из-за утечки аммиака погибли не менее семи человек, более 40 пострадали, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел на одном из заводов по переработке морепродуктов в южном индийском штате Тамилнад, где в момент аварии находились около 120 сотрудников. В результате утечки токсичного аммиака несколько работников погибли, десятки получили отравление и были экстренно госпитализированы с проблемами дыхания. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы, ведется проверка обстоятельств аварии и причин утечки. Местные власти начали расследование.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Испарта перевернулся туристический автобус, в результате чего погибли не менее четырех человек и еще 15 получили ранения, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.