KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Утечка аммиака на заводе в Индии: погибли 7 человек, десятки пострадали

    В Индии в штате Тамилнад на предприятии по переработке морепродуктов из-за утечки аммиака погибли не менее семи человек, более 40 пострадали, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Утечка аммиака на заводе в Индии: погибли 7 человек, десятки пострадали
    Фото: кадр из видео

    Об этом сообщает The Times of India.

    Инцидент произошел на одном из заводов по переработке морепродуктов в южном индийском штате Тамилнад, где в момент аварии находились около 120 сотрудников. В результате утечки токсичного аммиака несколько работников погибли, десятки получили отравление и были экстренно госпитализированы с проблемами дыхания. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    На месте происшествия продолжаются спасательные работы, ведется проверка обстоятельств аварии и причин утечки. Местные власти начали расследование.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

    Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Испарта перевернулся туристический автобус, в результате чего погибли не менее четырех человек и еще 15 получили ранения, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    Пострадавшие Индия Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор