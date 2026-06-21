Утечка аммиака на заводе в Индии: погибли 7 человек, десятки пострадали
В Индии в штате Тамилнад на предприятии по переработке морепродуктов из-за утечки аммиака погибли не менее семи человек, более 40 пострадали, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
Об этом сообщает The Times of India.
Инцидент произошел на одном из заводов по переработке морепродуктов в южном индийском штате Тамилнад, где в момент аварии находились около 120 сотрудников. В результате утечки токсичного аммиака несколько работников погибли, десятки получили отравление и были экстренно госпитализированы с проблемами дыхания. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия продолжаются спасательные работы, ведется проверка обстоятельств аварии и причин утечки. Местные власти начали расследование.
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Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Испарта перевернулся туристический автобус, в результате чего погибли не менее четырех человек и еще 15 получили ранения, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.