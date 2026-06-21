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    Туристический автобус разбился в Турции: есть погибшие и пострадавшие

    В турецкой провинции Испарта перевернулся туристический автобус, в результате чего погибли не менее четырех человек и еще 15 получили ранения, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Туристический автобус разбился в Турции: есть погибшие и пострадавшие
    Фото: кадр из видео

    Об этом сообщает Агентство Анадолу.

    По информации местных властей, туристический автобус, следовавший по маршруту на трассе Испарта — Конья, потерял управление и перевернулся в районе Гелендост.

    Еще 15 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии и получают необходимую медицинскую помощь.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

    Напомним, из Турции в Казахстан депортирован мужчина, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении ряда мошенничеств.

    Турция Автобус Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор