Разыскиваемого за мошенничество в Instagram задержали в Турции и доставили в Алматы

Из Турции в Казахстан депортирован мужчина, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении ряда мошенничеств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По информации правоохранительных органов, 19 июня разыскиваемого доставили в Казахстан из Турецкой Республики. Он был задержан в городе Самсун по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана.

Содействие в организации депортации оказал представитель Министерства внутренних дел Казахстана в Турции во взаимодействии с Посольством РК.

По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2024 года подозреваемый, используя информационные системы и аккаунт в социальной сети Instagram, обманным путем завладел денежными средствами двух жителей Атырау. Общий ущерб превысил 3 млн тенге.

После депортации мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания Департамента полиции Алматы.

В МВД отметили, что работа по установлению местонахождения и задержанию лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования за пределами страны, продолжается.

Ранее сообщалось, что разыскиваемого Россией преступника задержали в Акмолинской области.