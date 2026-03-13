Разыскиваемого Россией преступника задержали в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками управления криминальной полиции региона были задержаны преступники, совершившие преступления как в Казахстане, так и в соседних государствах.

— В Аршалынском районе полицейские задержали подозреваемого, разыскиваемого российскими коллегами с октября 2024 года. Установлено, что в 2024 году гражданин Казахстана, находясь на территории Российской Федерации, совершил дорожно-транспортное происшествие, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако подозреваемый сумел скрыться и вернуться на территорию Казахстана, а ГУ МВД России по Свердловской области объявили его в розыск. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия, — сообщили в ведомстве.

В Акмолинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное на выявление и задержание лиц, находящихся в розыске. Всего за два дня акмолинские полицейские установили местонахождение шести разыскиваемых лиц и одной без вести пропавшей женщины