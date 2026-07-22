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    ДЧС предупредил о риске повторного смерча в Павлодарской области

    Департамент по ЧС предупредил, что в ближайшие дни на территории Павлодарской области ожидаются порывистый ветер и сильный дождь с градом. В отдельных местах возможно образование разрушительных смерчей, передает корреспондент Kazinform.

    ДЧС предупредил о риске повторного смерча в Павлодарской области
    Кадр из видео

    Торнадоподобный смерч, ранее обрушившийся на село Конырозек Успенского района, в ближайшие дни может снова пройтись по территории области.

    — Согласно прогнозам синоптиков, в регионе возможны сильный и порывистый ветер, гроза, град, а также образование локальных смерчей. В связи с этим просим жителей проявить осторожность и соблюдать меры безопасности, — сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

    Специалисты рекомендуют гражданам по возможности не покидать дома, а также надежно закрыть окна, двери и балконы.

    — Во время сильного ветра не рекомендуется укрываться под деревьями. Не находитесь вблизи линий электропередачи, рекламных щитов, остановка и других неустойчивых конструкций. Не паркуйте автомобили рядом с подобными объектами. По возможности ограничьте выезды за пределы населенных пунктов, — добавили в ДЧС.

    Напомним, ранее в Павлодарской области из-за штормового ветра пострадало 49 жилых домов.

    Сильный ветер Регионы Казахстана стихия Павлодарская область Рекомендации МЧС
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор