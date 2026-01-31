Производство тяжелых грузовых прицепов запустят в Алматинской области

Производство будет размещено на базе индустриально-производственного комплекса «Алтын Тага», где уже сформирован отдельный цех, в ближайшее время ожидаются поставка и монтаж специализированного оборудования. Комплекс «Алтын Тага» является одним из ключевых производственных объектов региона. Здесь выпускаются железобетонные опоры для городских и высоковольтных линий электропередачи. Среднесуточный объем производства превышает 300 конструкций, что позволяет обеспечивать до 90% потребностей инвестиционных проектов страны. На предприятии внедряются современные технологические решения.

Фото: Правительство РК

— Данный цех оснащен современной линией по выпуску сэндвич-панелей PIR — такую линию мы впервые запустили в Казахстане. Производственная мощность составляет до 1,5 млн кв. метров панелей в год. Основное преимущество продукции — высокая теплоизоляция и энергоэффективность, что позволяет существенно снижать затраты на отопление и эксплуатацию зданий. Отсутствие гигроскопичности обеспечивает срок службы панелей до 50 лет, — сообщил коммерческий директор предприятия Валерий Ухватов.

Фото: Правительство РК

Кроме того, предприятие ежегодно выпускает до 500 тыс. кв. метров тротуарной плитки, около 6 тыс. единиц машиностроительной продукции, более 6 тыс. тонн металлоконструкций и до 1,5 млн кв. метров сэндвич-панелей. Одним из приоритетных направлений развития комплекса является запуск производства тяжелых грузовых прицепов, имеющий стратегическое значение для отечественной промышленности.

— Мы планируем наладить выпуск грузовых прицепов грузоподъемностью до 200 тонн. По нашим оценкам, ежегодно в Казахстан завозится до 2 тыс. прицепов и кран-балок, преимущественно из Китая, при этом собственное производство такой техники в стране отсутствует. Наша цель — обеспечить внутренний рынок качественной продукцией и выйти на экспорт, — отметил директор компании Алишер Нурмаганбет.

Фото: Правительство РК

В настоящее время на предприятии трудоустроены более 300 жителей региона. В ходе ознакомления с производством Канат Бозумбаев поручил профильным государственным органам обеспечить проведение сертификации и испытаний выпускаемых автомобильных длинномерных прицепов и стационарных подъемных механизмов. Кроме того, Вице-премьер поручил применять выпускаемую на предприятии железобетонную продукцию при модернизации ирригационных сетей в рамках Комплексного плана развития водной отрасли, а также при обновлении энергетической инфраструктуры в ходе реализации Национального проекта МЭКС, что позволит увеличить долю отечественного содержания в реализуемых проектах.

