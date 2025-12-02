Производство муки, масла и молока растет в Казахстане

Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. По его словам, до конца года планируется рост на уровне 9,3%. Инвестиции в основной капитал в производство продуктов питания выросли на 60% и составили 225 млрд тенге.

— Положительная динамика наблюдается и в экспорте переработанной продукции АПК. За 9 месяцев текущего года экспорт переработанной продукции достиг 2,5 млрд долл. США, что на 32,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, — сообщил Айдарбек Сапаров.

Он отметил, что значительную часть роста обеспечивают мукомольная и масложировая отрасли.

— Производство муки за указанный период достигло 2,8 млн тонн, что на 7% выше уровня аналогичного периода прошлого года, растительного масла — на 21,7% и составило 726 тыс.тонн, молока на 4,7%, достигнув 550 тыс. тонн, крупяной продукции на 10% (с 217 тыс. тонн до 239 тыс. тонн), а выпуск колбасных изделий на 7,8% (с 60,5 тыс. тонн до. 65,1 тыс. тонн), — озвучил министр.

Сапаров отметил, что государством принимаются меры по стимулированию отрасли. Переработка включена в перечень направлений, кредитуемых в Северо-Казахстанской области под 2,5% годовых.

— С 2024 года запущено льготное финансирование на пополнение оборотных средств под чистые 5% годовых, профинансированы 12 предприятий на сумму 35 млрд тенге. В текущем году выделено 44,3 млрд тенге, охвачено порядка 100 предприятий. В следующем году планируется увеличить финансирование в 1,5 раза. Для привлечения инвестиций в отрасль увеличена доля возмещения затрат инвестора (сахар и яицо — 40%, продукты высокого передела — 50%), — сказал Айдарбек Сапаров.

В рамках оперативного штаба по обеспечению экономического роста сформирован перечень наиболее крупных предприятий. Ежемесячно ведется мониторинг объемов производства, выявляются проблемные вопросы и резервы роста.

— В целом реализация указанных мер позволила увеличить долю переработки в 2024 году на 50% (при плане 40%) по продукциям, утвержденным в Национальном плане развития (мясо, молоко, семена масличных культур, рис, кукуруза, гречиха). В текущем году ожидается увеличение до 55%, — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Правительство выделило дополнительные 7 млрд тенге на поддержку экспорта зерна.