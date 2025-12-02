Производство муки, масла и молока растет в Казахстане
За 10 месяцев текущего года выпуск продуктов питания в Казахстане составил 3,1 трлн тенге, что на 9,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. По его словам, до конца года планируется рост на уровне 9,3%. Инвестиции в основной капитал в производство продуктов питания выросли на 60% и составили 225 млрд тенге.
— Положительная динамика наблюдается и в экспорте переработанной продукции АПК. За 9 месяцев текущего года экспорт переработанной продукции достиг 2,5 млрд долл. США, что на 32,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, — сообщил Айдарбек Сапаров.
Он отметил, что значительную часть роста обеспечивают мукомольная и масложировая отрасли.
— Производство муки за указанный период достигло 2,8 млн тонн, что на 7% выше уровня аналогичного периода прошлого года, растительного масла — на 21,7% и составило 726 тыс.тонн, молока на 4,7%, достигнув 550 тыс. тонн, крупяной продукции на 10% (с 217 тыс. тонн до 239 тыс. тонн), а выпуск колбасных изделий на 7,8% (с 60,5 тыс. тонн до. 65,1 тыс. тонн), — озвучил министр.
Сапаров отметил, что государством принимаются меры по стимулированию отрасли. Переработка включена в перечень направлений, кредитуемых в Северо-Казахстанской области под 2,5% годовых.
— С 2024 года запущено льготное финансирование на пополнение оборотных средств под чистые 5% годовых, профинансированы 12 предприятий на сумму 35 млрд тенге. В текущем году выделено 44,3 млрд тенге, охвачено порядка 100 предприятий. В следующем году планируется увеличить финансирование в 1,5 раза. Для привлечения инвестиций в отрасль увеличена доля возмещения затрат инвестора (сахар и яицо — 40%, продукты высокого передела — 50%), — сказал Айдарбек Сапаров.
В рамках оперативного штаба по обеспечению экономического роста сформирован перечень наиболее крупных предприятий. Ежемесячно ведется мониторинг объемов производства, выявляются проблемные вопросы и резервы роста.
— В целом реализация указанных мер позволила увеличить долю переработки в 2024 году на 50% (при плане 40%) по продукциям, утвержденным в Национальном плане развития (мясо, молоко, семена масличных культур, рис, кукуруза, гречиха). В текущем году ожидается увеличение до 55%, — добавил министр.
Ранее сообщалось, что Правительство выделило дополнительные 7 млрд тенге на поддержку экспорта зерна.