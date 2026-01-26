Производство капсульных домов и сэндвич-панелей наладили в Туркестанской области

Проект реализован при поддержке акимата области и стал результатом договорённостей, достигнутых в 2025 году в ходе официального визита делегации региона во главе с акимом области Нуралханом Кушеровым в Китай, где была изучена деятельность завода Shandong Kamoya, его производственные мощности и инновационные решения.

Фото: акимат Туркестанской области

На сегодняшний день соглашения перешли в практическую плоскость: в одном из зданий малого производственного парка компания «BNK Group» совместно с китайской компанией «SHANDONG CAMOVA WISDOM CULTURE TRAVEL» запустила выпуск капсульных экодомов и других инновационных модульных объектов, ориентированных на создание современных смарт-сооружений.

Данные конструкции могут быть использованы в туристических комплексах и глэмпингах, в качестве модульных офисов и мобильного жилья, выставочных павильонов, полевых лабораторий, а также в гостиничном бизнесе. Производство основано на современных технологиях проектирования и сборки, что позволяет выпускать энергоэффективные, мобильные и многофункциональные решения, готовые к эксплуатации.

Фото: акимат Туркестанской области

Проектная мощность предприятия составляет до 200 единиц готовой продукции в год. Смарт-сооружения планируется активно использовать для развития внутреннего туризма, формирования туристических кластеров, благоустройства городской среды, а также реализации социальных и инфраструктурных проектов. Инициатива направлена на развитие высокотехнологичного производства, привлечение инвестиций и внедрение передовых строительных решений в регионе.

Кроме того, «BNK Group» запустила на своей производственной базе выпуск современных сэндвич-панелей. В рамках проекта введена в эксплуатацию высокотехнологичная линия, позволяющая производить до 1 000 квадратных метров продукции в сутки. Это создаёт условия для оперативного обеспечения строительных и инфраструктурных проектов качественными строительными материалами.

Фото: акимат Туркестанской области

Производимые сэндвич-панели полностью соответствуют современным требованиям и отличаются высокими показателями теплоизоляции, энергоэффективности, прочности, долговечности и пожарной безопасности.

Запуск данных производств имеет важное социально-экономическое значение для региона. В результате создано до 30 постоянных рабочих мест. Проект способствует развитию местного производства, импортозамещению и обеспечению промышленного, гражданского и аграрного строительства доступными и качественными материалами.

Фото: акимат Туркестанской области

Аким области, посетив объекты малого индустриального парка, поручил активизировать работу по оперативному размещению новых производств и дальнейшей реализации инвестиционных проектов.

Следует отметить, что вблизи города Туркестан на территории 100 гектаров реализуется проект «Малый индустриальный парк», направленный на развитие отечественного производства и переработки. В рамках проекта планируется строительство 152 зданий и создание 6 040 рабочих мест. На первом этапе уже построено 40 зданий, запущено 32 проекта, создано 1 220 рабочих мест. В результате на каждый 1 тенге бюджетных средств привлечено 8,5 тенге частных инвестиций.

Фото: акимат Туркестанской области

В целом по области создаётся 21 малая производственная площадка. В качестве приоритетных направлений определены производство строительных материалов, мебели, изделий из пластика и резины, химической продукции и развитие лёгкой промышленности.

На территории индустриальных парков уже начали работу предприятия по выпуску мебели, систем дождевального орошения, напитков, холодильного оборудования, строительных материалов и другой продукции.