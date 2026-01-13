РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:07, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Производство авиатоплива из казахстанской нефти в Узбекистане опровергли в Минэнерго РК

    Министерство энергетики официально опровергает информацию о том, что производство авиатоплива на Ферганском НПЗ (Узбекистан) осуществляется из казахстанской нефти, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    нефть
    Фото: freepik

    Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что якобы в Узбекистане запустили производство авиатоплива из казахстанской нефти на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе.

    — Распространяемые в СМИ сведения о том, что «КазТрансОйл» уже начал поставки казахстанской нефти в адрес Ферганского нефтеперерабатывающего завода, не соответствуют действительности. На сегодняшний день транспортировка казахстанской нефти в данном направлении по системе магистральных нефтепроводов не осуществляется. Просим СМИ и общественность опираться только на официальные данные, — призвали в Министерстве энергетики РК.

    Ранее в Министерстве энергетики РК прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о якобы предстоящем росте цен на ГСМ в связи с созданием общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

    Теги:
    Казахстан Фейки Минэнерго РК Узбекистан Заводы Энергетика Нефть
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают