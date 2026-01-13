Производство авиатоплива из казахстанской нефти в Узбекистане опровергли в Минэнерго РК

Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что якобы в Узбекистане запустили производство авиатоплива из казахстанской нефти на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе.

— Распространяемые в СМИ сведения о том, что «КазТрансОйл» уже начал поставки казахстанской нефти в адрес Ферганского нефтеперерабатывающего завода, не соответствуют действительности. На сегодняшний день транспортировка казахстанской нефти в данном направлении по системе магистральных нефтепроводов не осуществляется. Просим СМИ и общественность опираться только на официальные данные, — призвали в Министерстве энергетики РК.

Ранее в Министерстве энергетики РК прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о якобы предстоящем росте цен на ГСМ в связи с созданием общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.