Минэнерго прокомментировало слухи о росте цен на ГСМ в Казахстане

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 21 декабря 2025 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге главы государств — членов ЕАЭС договорились о формировании общего рынка нефти и нефтепродуктов с 1 января 2027 года.

На этом фоне появились предположения, что цены на ГСМ в Казахстане к концу этого года сравняются с российскими.

В Минэнерго Казахстана сообщили, что резких скачков стоимости топлива не ожидается, ситуация находится на контроле государства. Также напомнили, что сегодня в стране продолжает действовать мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92, который введен для сдерживания инфляции.

Что касается создания общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС с 2027 года, в ведомстве отметили, что процесс будет проходить поэтапно.

— Речь идет о гармонизации законодательства, а не о моментальном и автоматическом выравнивании цен с другими странами. При любых интеграционных процессах главным приоритетом остаются национальные интересы и социальное самочувствие граждан Казахстана, — подчеркнули в Минэнерго.

При этом в министерстве указали на объективные рыночные факторы.

— Большая разница в ценах с соседними государствами создает риски «серого» экспорта, когда дешевое топливо незаконно вывозится из страны. Это создает угрозу искусственного дефицита на внутреннем рынке. Кроме того, текущие низкие цены ограничивают возможности для инвестиций, а отрасли необходимы средства для расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского заводов, а также для строительства нового, четвертого НПЗ, — пояснили в ведомстве.

Вместе с тем, в Минэнерго заверили, что переход к рыночному ценообразованию после завершения действия моратория будет проводиться плавно. Все решения будут приниматься с учетом реальной экономической ситуации и доходов населения, чтобы не допустить шоковых сценариев для потребителей.

Напомним, 16 октября текущего года в Казахстане ввели мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.