    10:07, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Минэнерго прокомментировало слухи о росте цен на ГСМ в Казахстане

    Министерство энергетики РК прокомментировало распространяемую в соцсетях информацию о якобы предстоящем росте цен на ГСМ в связи с созданием общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министерство энергетики РК
    Фото: Министерство энергетики РК

    Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 21 декабря 2025 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге главы государств — членов ЕАЭС договорились о формировании общего рынка нефти и нефтепродуктов с 1 января 2027 года. 

    На этом фоне появились предположения, что цены на ГСМ в Казахстане к концу этого года сравняются с российскими.

    В Минэнерго Казахстана сообщили, что резких скачков стоимости топлива не ожидается, ситуация находится на контроле государства. Также напомнили, что сегодня в стране продолжает действовать мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92, который введен для сдерживания инфляции.

    Что касается создания общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС с 2027 года, в ведомстве отметили, что процесс будет проходить поэтапно.

    — Речь идет о гармонизации законодательства, а не о моментальном и автоматическом выравнивании цен с другими странами. При любых интеграционных процессах главным приоритетом остаются национальные интересы и социальное самочувствие граждан Казахстана, — подчеркнули в Минэнерго.

    При этом в министерстве указали на объективные рыночные факторы.

    — Большая разница в ценах с соседними государствами создает риски «серого» экспорта, когда дешевое топливо незаконно вывозится из страны. Это создает угрозу искусственного дефицита на внутреннем рынке. Кроме того, текущие низкие цены ограничивают возможности для инвестиций, а отрасли необходимы средства для расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского заводов, а также для строительства нового, четвертого НПЗ, — пояснили в ведомстве.

    Вместе с тем, в Минэнерго заверили, что переход к рыночному ценообразованию после завершения действия моратория будет проводиться плавно. Все решения будут приниматься с учетом реальной экономической ситуации и доходов населения, чтобы не допустить шоковых сценариев для потребителей.

    Напомним, 16 октября текущего года в Казахстане ввели мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.

    Топливо Минэнерго РК Энергетика ЕАЭС Нефть Бензин
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
