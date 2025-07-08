Программы льготного кредитования для аграриев на 100 млрд тенге запустят в Казахстане
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, общий объем финансирования составит 100 млрд тенге. Программы реализуются в рамках поручения Главы государства по удвоению валовой продукции сельского хозяйства и направлены на развитие животноводства, а также поддержку предприятий оборотными средствами.
Первая программа предусматривает выделение 50 млрд тенге на приобретение племенного поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Аграрии смогут получить «длинные» кредиты со ставкой 5% годовых.
Вторая программа ориентирована на пополнение оборотных средств сельхозпредприятий. Ее бюджет также составит 50 млрд тенге, а условия кредитования аналогичны — не более 5% годовых.
Ране сообщалось, что в Казахстане растет внутреннее производство продуктов. За первые пять месяцев 2025 года объем внутреннего производства продуктов в Казахстане увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге.