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    11:54, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Программы льготного кредитования для аграриев на 100 млрд тенге запустят в Казахстане

    Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    КРС
    Фото: freepik.com

    Как сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, общий объем финансирования составит 100 млрд тенге. Программы реализуются в рамках поручения Главы государства по удвоению валовой продукции сельского хозяйства и направлены на развитие животноводства, а также поддержку предприятий оборотными средствами.

    Первая программа предусматривает выделение 50 млрд тенге на приобретение племенного поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Аграрии смогут получить «длинные» кредиты со ставкой 5% годовых.

    Вторая программа ориентирована на пополнение оборотных средств сельхозпредприятий. Ее бюджет также составит 50 млрд тенге, а условия кредитования аналогичны — не более 5% годовых.

    Ране сообщалось, что в Казахстане растет внутреннее производство продуктов. За первые пять месяцев 2025 года объем внутреннего производства продуктов в Казахстане увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Фермеры Аграрии Льготы Скот Кредит
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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