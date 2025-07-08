Программы льготного кредитования для аграриев на 100 млрд тенге запустят в Казахстане

Как сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, общий объем финансирования составит 100 млрд тенге. Программы реализуются в рамках поручения Главы государства по удвоению валовой продукции сельского хозяйства и направлены на развитие животноводства, а также поддержку предприятий оборотными средствами.

Первая программа предусматривает выделение 50 млрд тенге на приобретение племенного поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Аграрии смогут получить «длинные» кредиты со ставкой 5% годовых.

Вторая программа ориентирована на пополнение оборотных средств сельхозпредприятий. Ее бюджет также составит 50 млрд тенге, а условия кредитования аналогичны — не более 5% годовых.

Ране сообщалось, что в Казахстане растет внутреннее производство продуктов. За первые пять месяцев 2025 года объем внутреннего производства продуктов в Казахстане увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге.