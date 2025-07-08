Внутреннее производство продуктов растет в Казахстане

Особенно заметен рост по социально значимым продовольственным товарам.

Увеличилось производство следующей продукции;

сахара из свеклы — с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн;

растительного масла — с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн;

сливочного масла — с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн

муки — с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн;

кисломолочной продукции — со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн;

обработанного молока — с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн.

Положительная динамика отмечается и по другим видам продукции.

Об этом шла речь на совещании под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина, где обсуждали итоги инфляции за первое полугодие текущего года. Отмечается, что с началом массового сбора раннего урожая зафиксировано снижение цен на ряд социально значимых овощей. Рост цен на них не только остановился, но и пошёл на спад.