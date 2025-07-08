10:30, 08 Июль 2025 | GMT +5
Внутреннее производство продуктов растет в Казахстане
За первые пять месяцев 2025 года объем внутреннего производства продуктов в Казахстане увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Особенно заметен рост по социально значимым продовольственным товарам.
Увеличилось производство следующей продукции;
- сахара из свеклы — с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн;
- растительного масла — с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн;
- сливочного масла — с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн
- муки — с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн;
- кисломолочной продукции — со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн;
- обработанного молока — с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн.
Положительная динамика отмечается и по другим видам продукции.
Об этом шла речь на совещании под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина, где обсуждали итоги инфляции за первое полугодие текущего года. Отмечается, что с началом массового сбора раннего урожая зафиксировано снижение цен на ряд социально значимых овощей. Рост цен на них не только остановился, но и пошёл на спад.