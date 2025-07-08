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    10:30, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Внутреннее производство продуктов растет в Казахстане

    За первые пять месяцев 2025 года объем внутреннего производства продуктов в Казахстане увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    масло, жир
    Фото: Freepik

    Особенно заметен рост по социально значимым продовольственным товарам.

    Увеличилось производство следующей продукции;

    • сахара из свеклы — с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн;
    • растительного масла — с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн;
    • сливочного масла — с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн
    • муки — с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн;
    • кисломолочной продукции — со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн;
    • обработанного молока — с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн.

    Положительная динамика отмечается и по другим видам продукции.

    Об этом шла речь на совещании под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина, где обсуждали итоги инфляции за первое полугодие текущего года. Отмечается, что с началом массового сбора раннего урожая зафиксировано снижение цен на ряд социально значимых овощей. Рост цен на них не только остановился, но и пошёл на спад.

    Теги:
    Производство Сельхозпродукция Продукты
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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