Прогнозы температуры на 2050 год сбываются в 2025-м

Об этом рассказал профессор Мурат Тюркеш, член правления Центра исследования климатических изменений и политики Университета Богазичи.

Служба по изменению климата ЕС Copernicus сообщила, что июнь 2025 года стал пятым самым жарким июнем на планете за всю историю наблюдений. По данным Copernicus, средняя температура в Европе в июне 2025 года составила 18,46 °C, что на 1,10 °C выше среднего значения июня 1991–2020 годов.

Таким образом, опубликованные в 2015 году прогнозы Всемирной метеорологической организации (ВМО) по температуре на 2050 год начали сбываться уже в 2025 году.

Метеорологическая служба Франции объявила, что 1 июля в 16 провинциях, включая столицу Париж, был объявлен красный уровень опасности, а в 68 провинциях — оранжевый уровень опасности из-за экстремальной жары. 2 июля в 4 провинциях был объявлен красный уровень опасности, а в 55 провинциях — оранжевый уровень опасности из-за экстремальной жары.

Мурат Тюркеш отметил, что из-за глобального потепления тенденция к повышению температуры поверхности суши и моря в последние годы сохраняется.

По его словам, последовательные высокие температуры в глобальном масштабе привели к образованию волн тепла, а аномальные температуры были зарегистрированы в целом ряде стран и регионов.

Напомним, что сильная жара в Испании унесла жизни 1180 человек за последние два месяца.

Также сообщалось, что жертвами рекордной жары в Европе могли стать до 2300 человек.