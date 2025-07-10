Июнь в этом году стал самым жарким в истории Западной Европы

Европейские специалисты сообщили, что Европа пережила две сильные волны тепла в середине июня и в конце июня – начале июля 2025 года.

Первая волна достигла пика в период с 17 по 22 июня, затронув обширные территории Западной и Южной Европы.

Вторая волна тепла пришлась на конец месяца, с ещё более экстремальными температурами в период с 30 июня по 2 июля в том же регионе.

Во время второй волны тепла температура воздуха в нескольких странах превысила 40°C, а в Испании и Португалии достигла 46°C. Оба события были связаны с высоким давлением, часто называемым «тепловыми куполами», которые удерживали тёплый воздух и приводили к продолжительной жаркой, солнечной и сухой погоде. Эта ситуация также способствовала повышению уровня озонового загрязнения воздуха и риска лесных пожаров.

30 июня среднесуточная температура в западноевропейском регионе достигла 24,9 °C, установив новый июньский рекорд в этой части Европы.

Такая же температура была зафиксирована 1 июля. Это одна из самых высоких дневных температур, когда-либо наблюдавшихся в регионе летом, превышаемая только в разгар сезона — с середины июля до середины августа — во время волн тепла 2003, 2018, 2019, 2022 и 2023 годов.

Для большей части Западной Европы, включая большую часть Испании, Португалии, Франции и Великобритании, средняя температура, зарегистрированная между началом первой и концом второй волны тепла (с 17 июня по 2 июля), была самой высокой для этого времени года как минимум с 1979 года.

Более того, июнь 2025 года в целом стал самым тёплым июнем за всю историю наблюдений в Западной Европе: среднемесячная температура составила 20,49°C, что на 2,81 °C выше среднего показателя за период 1991–2020 годов.

Он лишь немного превзошёл предыдущий рекорд июня, установленный в 2003 году, всего на 0,06 °C. Примечательно, что как июнь 2003 года, так и июнь 2025 года выделяются как исключительные, поскольку следующий по теплу июнь, 2017 года, был на 0,7–0,8 °C холоднее.

Глобальное потепление, вызванное в первую очередь сжиганием топлива, приводит не только к экстремальной жаре, но и другим последствиям: перегретая атмосфера и океаны усиливают испарение, что делает осадки более интенсивными.

По данным Copernicus, средняя температура в июне была на 1,3 °C выше доиндустриального уровня, показатели которого берутся за основу для оценки глобального потепления. К этому периоду служба относит 1850-1900 годы.

О том, как Франция сталкивается с волнами экстремальной жары, читайте здесь.