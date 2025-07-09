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    13:34, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Жертвами рекордной жары в Европе могли стать до 2300 человек — исследование

    Волна экстремальной жары в Европе, которая пошла на спад на минувшей неделе, могла стать причиной преждевременной смерти около 2300 человек, следует из блиц-анализа британских ученых из King’s College и Лондонской школы медицины. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

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    Фото: pixabay

    В исследовании, результаты которого приводят агентства Reuters и AFP, были проанализированы данные по 12 городам (включая Барселону, Мадрид, Лондон и Милан), где изменение климата привело к повышению температуры на четыре градуса по Цельсию в течение 10 дней жары; в некоторых странах Западной Европы температура превысила 40 градусов.

    Из 2300 преждевременных смертей порядка 1500 были связаны с изменением климата, которое усугубило жару, полагают исследователи, отмечая, что большинство смертей, связанных с жарой, официально не регистрируются.

    В 2025 году Западная Европа пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений, сообщала ранее европейская метеослужба Copernicus.

    Ранее мы писали о том, что «сезон жары» во многих городах мира становится длиннее. К такому выводу пришли специалисты организации «Климатическая устойчивость для всех» в своем новом исследовании.

    Теги:
    Европа Мировые новости Жара
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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