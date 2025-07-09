Жертвами рекордной жары в Европе могли стать до 2300 человек — исследование

В исследовании, результаты которого приводят агентства Reuters и AFP, были проанализированы данные по 12 городам (включая Барселону, Мадрид, Лондон и Милан), где изменение климата привело к повышению температуры на четыре градуса по Цельсию в течение 10 дней жары; в некоторых странах Западной Европы температура превысила 40 градусов.

Из 2300 преждевременных смертей порядка 1500 были связаны с изменением климата, которое усугубило жару, полагают исследователи, отмечая, что большинство смертей, связанных с жарой, официально не регистрируются.

В 2025 году Западная Европа пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений, сообщала ранее европейская метеослужба Copernicus.

Ранее мы писали о том, что «сезон жары» во многих городах мира становится длиннее. К такому выводу пришли специалисты организации «Климатическая устойчивость для всех» в своем новом исследовании.