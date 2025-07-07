«Сезон жары» во многих городах мира становится длиннее

По мере повышения глобальной температуры многие города и сообщества мира страдают от последствий экстремальной жары.

Новый анализ городов мира, проведенный группой «Climate Resilience for All» под руководством доктора Ларри Калькштейна, показал, что в среднем этот жаркий сезон длится 214 дней, причем чрезвычайно жаркие дни случаются в любое время в течение этого периода.

Изучены температурные данные с 2019 по 2023 год по 85 городам мира, от Стокгольма до Рио-де-Жанейро. Отмечались первые и последние дни, когда температура в каждом городе достигала 32°C. Это порог, когда жара представляет серьезный риск для здоровья и окружающей среды.

Среди европейских городов продолжительный сезон жаркой погоды зафиксирован в Афинах, где температура выше 32 градусов Цельсия отмечалась с середины мая до начала октября. В тройке «антилидеров» столица Албании Тирана и столица Португалии Лиссабон.

Предыдущие исследования показали, что антропогенное изменение климата добавило в среднем 30 дней экстремальной жары примерно для половины населения Земли.

- Этот анализ ясно показывает: мы больше не можем относиться к жаре как к обычной части лета, — говорит Кэти Баухман Маклеод, генеральный директор организации «Климатическая устойчивость для всех». - Летнего сезона, который многие из нас когда-то знали, больше нет. Города, никогда не рассчитанные на жару, теперь сталкиваются с новыми проблемами, — объясняет Бауман.

Более подробно о волнах экстремальной жары в Европе - читайте здесь.