РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:17, 05 Октябрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 5 октября

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 5 октября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    осень дождь снег
    Фото: Мухтор Холдорбеов/Kazinform

    На большей части Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона сохраняется погода без осадков. Лишь на севере, востоке республики с прохождением атмосфеных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-западе пыльная буря, на востоке — гололед.

    В западе, севере, в горных районах Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, в центре области Жетысу ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, на севере, юге, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 13 областях Казахстана.

    Теги:
    Погода Казгидромет
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают