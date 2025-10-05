Прогноз погоды в Казахстане на 5 октября

На большей части Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона сохраняется погода без осадков. Лишь на севере, востоке республики с прохождением атмосфеных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-западе пыльная буря, на востоке — гололед.

В западе, севере, в горных районах Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, в центре области Жетысу ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, юге, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 13 областях Казахстана.