    05:11, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 4 декабря

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Фото: Алина Тулеубаева / Kazinform

    Как сообщают синоптики, на большей части РК с северным циклоном и прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра.

    На запад, северо-запад и юго-запад страны окажет свое влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков.

    По республике прогнозируются туманы.

    Ранее штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана и Астане.

