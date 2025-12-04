Прогноз погоды в Казахстане на 4 декабря

Как сообщают синоптики, на большей части РК с северным циклоном и прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра.

На запад, северо-запад и юго-запад страны окажет свое влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируются туманы.

Ранее штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана и Астане.