Прогноз погоды в Казахстане на 28 декабря

Большая часть Казахстана будет находится под влиянием антициклона, ожидается преимущественно без осадков, морозная погода.

Лишь на западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), на западе страны сильный снег. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

Ранее в 14 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение на 28 декабря.