23:17, 27 Декабрь 2025 | GMT +5
Прогноз погоды в Казахстане на 28 декабря
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Большая часть Казахстана будет находится под влиянием антициклона, ожидается преимущественно без осадков, морозная погода.
Лишь на западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), на западе страны сильный снег. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.
Ранее в 14 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение на 28 декабря.