    23:17, 27 Декабрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 28 декабря

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    мороз
    Фото: pixabay.com

    Большая часть Казахстана будет находится под влиянием антициклона, ожидается преимущественно без осадков, морозная погода.

    Лишь на западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), на западе страны сильный снег. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

    Ранее в 14 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение на 28 декабря.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
