Метели и туман: штормовая погода ожидается в 14 областях Казахстана

28 декабря в Атырауской области ожидаются ночью снег, на севере, востоке области — сильный снег, днем осадки (снег, дождь). На западе, севере, юге области туман, гололед. На севере, востоке области метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке области, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром в центре, на востоке области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

На востоке, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман.

На западе, юге, в центре области Улытау ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью в горных районах области 15-20 м/с, днем на юго-западе, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, на востоке области сильный снег. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Алматы 28 декабря ночью и утром ожидаются туман, на дорогах — гололедица.