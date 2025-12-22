Прогноз погоды в Казахстане на 22 декабря

Как сообщают синоптики, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана – прогнозируется снег с метелью, на западе, юго-западе страны в дневные часы осадки в виде дождя и снега.

Лишь на северо-западе, в центре страны под влияние отрога антициклона прогнозируется погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану.