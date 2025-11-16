Прогноз погоды в Казахстане на 16 ноября

Большая часть территории республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются туманы, на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке — усиление ветра.

Ранее сообщалось, что в 14 регионах Казахстана ожидается штормовая погода 16 ноября.