21:34, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5
Прогноз погоды в Казахстане на 16 ноября
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 16 ноября опубликовало РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Большая часть территории республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются туманы, на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке — усиление ветра.
Ранее сообщалось, что в 14 регионах Казахстана ожидается штормовая погода 16 ноября.