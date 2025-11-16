Туманы и ветер ожидаются в большинстве регионов Казахстана 16 ноября
В 14 регионах Казахстана ожидается штормовая погода 16 ноября, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Казгидромет».
На востоке и юге области Абай ночью и утром ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный: ночью в центре области 15-20 м/с, днем на юге и в центре 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
Днем на западе, севере Акмолинской области ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер южный, днем порывы 15 м/с.
Ночью и утром на западе, севере Актюбинской области синоптики обещают туман.
Ночью и утром на севере, юге Алматинской области, в Алматы и Конаеве ожидается туман.
На западе, севере, юге, востоке Атырауской области и в Атырау ожидается туман.
В области Жетысу ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.
На западе, севере и юге Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.
В Карагандинской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман.
В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на севере и востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидается южный, юго-западный ветер порывами 15-20 м/с.
На севере и в центре Кызылординской области и в Кызылорде ожидается туман.
На севере, в центре Мангистауской области прогнозируется туман.
Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный 15-20, днем на юге, западе, севере области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер южный 15-20, днем порывы 23 м/с.
В Туркестанской области ночью и утром в горных районах прогнозируют туман.
Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман.
