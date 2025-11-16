Туманы и ветер ожидаются в большинстве регионов Казахстана 16 ноября

На востоке и юге области Абай ночью и утром ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный: ночью в центре области 15-20 м/с, днем на юге и в центре 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

Днем на западе, севере Акмолинской области ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер южный, днем порывы 15 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Актюбинской области синоптики обещают туман.

Ночью и утром на севере, юге Алматинской области, в Алматы и Конаеве ожидается туман.

На западе, севере, юге, востоке Атырауской области и в Атырау ожидается туман.

В области Жетысу ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

На западе, севере и юге Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

В Карагандинской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на севере и востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидается южный, юго-западный ветер порывами 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области и в Кызылорде ожидается туман.

На севере, в центре Мангистауской области прогнозируется туман.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный 15-20, днем на юге, западе, севере области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер южный 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах прогнозируют туман.

Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман.

Ранее мы рассказывали, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 15 ноября.