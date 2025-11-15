Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 15 ноября

По данным компании, в 8:00 15 ноября 2025 года были сняты временные ограничения, действовавшие ночью из-за ухудшения погодных условий и открыто движение в Западно-Казахстанской области:

— на автодороге Атырау — Уральск, км 372-492, (Чапаево — город Уральск);

— на автодороге Актобе — Уральск — граница РФ (п/п Сырым), км 195-246, (граница РФ, п/п Сырым — пост ГАИ город Уральск).

Между тем, в связи с ухудшением погодных условий в двух регионах по-прежнему действует ограничение движения транспорта.

Северо-Казахстанская область:

— в 11:00 9 ноября введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Тимирязево — Сарыколь — граница области, км 0-30, участок граница Костанайской области — село Тимирязево.

Восточно-Казахстанская область:

— в 8:00 5 ноября до окончания зимнего периода в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи, км 46-66, участок село Северное-город Серебрянск.

Погодные условия на дорогах

15 ноября 2025 года в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Улытау, Абай, Карагандинской областях ожидаются туман. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях ожидается гололед и местами метель, а также порывистый ветер до 20–28 м/с.

В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана и Астане.