РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:32, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Гололед и туман: штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана и Астане

    В 13 регионах Казахстана и Астане ожидается штормовая погода 15 ноября, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Казгидромет».

    Резкое понижение температуры привело к травмам из-за гололеда в Павлодаре
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    В Астане ожидается гололед.

    Ночью и утром на севере, юге Алматинской области ожидается туман. В Алматы и Конаеве ночью и утром — туман.

    Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Гололед. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гололед.

    На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау — временами туман.

    Ночью и утром на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман.

    Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

    На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, юге области — туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

    Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман.

    На севере области Улытау ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на востоке области порывы 15 м/с.

    На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

    Ночью на юге Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге, востоке области туман.

    На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

    Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на юге области 15 м/с.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Астана Гололед Непогода Штормовое предупреждение
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают