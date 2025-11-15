Гололед и туман: штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана и Астане

В Астане ожидается гололед.

Ночью и утром на севере, юге Алматинской области ожидается туман. В Алматы и Конаеве ночью и утром — туман.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Гололед. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гололед.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау — временами туман.

Ночью и утром на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, юге области — туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман.

На севере области Улытау ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на востоке области порывы 15 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге, востоке области туман.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на юге области 15 м/с.