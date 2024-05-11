Прогноз погоды в Казахстане на 11 мая

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 11 мая, передает агентство Kazinform.

— Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут сохранять неустойчивый характер погоды на большей части РК: пройдут дожди с грозами, на юге, юго-востоке, востоке — сильные дожди, град. На западе, северо-западе, севере республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке, востоке — шквал, на западе, на северо-западе ночью и утром — туман, — говорится в сообщении «Казгидромета».

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на западе, востоке Костанайской, на западе, юге Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге Актюбинской области и области Абай, на юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе, в центре Кызылординской области сохраняется, на западе Атырауской области ожидается высокая пожарная опасть, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, сегодня было объявлено штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана.