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    23:56, 10 Май 2024 | GMT +6

    Прогноз погоды в Казахстане на 11 мая

    дождь
    Фото: pixabay.com

    РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 11 мая, передает агентство Kazinform.

    — Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут сохранять неустойчивый характер погоды на большей части РК: пройдут дожди с грозами, на юге, юго-востоке, востоке — сильные дожди, град. На западе, северо-западе, севере республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке, востоке — шквал, на западе, на северо-западе ночью и утром — туман, — говорится в сообщении «Казгидромета».

    Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на западе, востоке Костанайской, на западе, юге Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге Актюбинской области и области Абай, на юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе, в центре Кызылординской области сохраняется, на западе Атырауской области ожидается высокая пожарная опасть, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Напомним, сегодня было объявлено штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Дожди Туркестанская область Метеоусловия Регионы Казахстана Улытауская область Казгидромет Костанайская область Грозы Абайская область Карагандинская область Западно-Казахстанская область Актюбинская область Акмолинская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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