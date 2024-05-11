Штормовое предупреждение объявили в 16 регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматы 11 мая днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 17-22 м/с.

В Шымкенте ночью временами ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северный, ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем в центре, на востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, юге области ожидаются заморозки 2 градуса. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Актюбинской области ожидается туман. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса. 11 мая на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью и утром ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

11 мая днем в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, в горных районах области гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем на севере, востоке, в центре области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ветер юго-западный, южный днем порывы 18 м/с. Ночью заморозки 1-3 градуса.

В центре, на востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

11 мая в Костанайской области ожидается ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, востоке области заморозки 2 градуса. В Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Кызылординской области ожидается гроза. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются гроза, шквал, днем в горных районах град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.