Прогноз погоды в Казахстане на 10 мая

Южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные раздеды продолжат смещаться через территорию Казахстана, принося с собой дожди с грозами, градом и усилением ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока – сильные дожди.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской, Карагандинской областях, в областях Абай, Жетысу, Улытау, на севере, в центре Алматинской, на юге, западе Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей, ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе, в центре Жамбылской областей, на западе области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 16 областях Казахстана и Астане.