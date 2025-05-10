Сильный дождь и град: штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана и Астане

В Астане временами гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный временами порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматы ночью ожидается гроза. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, юге, в центре Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На юге, юго-востоке, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области на севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются ночью на юге, востоке гроза, днем гроза, на юге, западе области град. Ветер западный порывы 15-20 м/с. На западе, юге, юго-востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере, юге ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, туман, днем град. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на юге области временами порывы 25 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер западный днем на горных перевалах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в пустынных районах области чрезвычайная пожарная опасность.