Проглотившего 31 магнит малыша спасли в Алматы

По информации управления общественного здравоохранения, малыш поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Обследование показало, что в кишечнике находится большое количество магнитов. Врачи диагностировали множественные перфорации тонкой кишки и диффузный каловый перитонит.

Фото: управление общественного здравоохранения Алматы

Единственным шансом спасти ребенка стало экстренное хирургическое вмешательство. Хирурги провели срединную лапаротомию, извлекли магниты, ушили повреждения тонкой кишки, выполнили санацию и дренирование брюшной полости.

Как отметил хирург Центра детской неотложной медицинской помощи Аскар Ризванов, особая опасность магнитов заключается в том, что, попадая в организм по отдельности, они притягиваются друг к другу уже внутри кишечника.

— Между ними зажимаются стенки кишки, нарушается кровообращение, начинается некроз тканей, формируются отверстия, и буквально за считаные часы развивается перитонит. Родители часто не понимают, насколько стремительно может ухудшиться состояние ребенка, — пояснил врач.

Специалисты подчеркивают: даже один проглоченный магнит — повод для немедленного обращения за медицинской помощью. Несколько магнитов представляют прямую угрозу жизни ребенка.

