РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:27, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Проглотившего 31 магнит малыша спасли в Алматы

    В Алматы врачи спасли жизнь ребенку в возрасте одного года и девяти месяцев, который проглотил 31 магнит, передает агентство Kazinform.

    операция, врачи, Алматы
    Фото: управление общественного здравоохранения Алматы

    По информации управления общественного здравоохранения, малыш поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Обследование показало, что в кишечнике находится большое количество магнитов. Врачи диагностировали множественные перфорации тонкой кишки и диффузный каловый перитонит.

    рентген, малыш проглотил магнит
    Фото: управление общественного здравоохранения Алматы

    Единственным шансом спасти ребенка стало экстренное хирургическое вмешательство. Хирурги провели срединную лапаротомию, извлекли магниты, ушили повреждения тонкой кишки, выполнили санацию и дренирование брюшной полости.

    Как отметил хирург Центра детской неотложной медицинской помощи Аскар Ризванов, особая опасность магнитов заключается в том, что, попадая в организм по отдельности, они притягиваются друг к другу уже внутри кишечника.

    — Между ними зажимаются стенки кишки, нарушается кровообращение, начинается некроз тканей, формируются отверстия, и буквально за считаные часы развивается перитонит. Родители часто не понимают, насколько стремительно может ухудшиться состояние ребенка, — пояснил врач.

    Специалисты подчеркивают: даже один проглоченный магнит — повод для немедленного обращения за медицинской помощью. Несколько магнитов представляют прямую угрозу жизни ребенка.

    Ранее в Алматы спасли новорожденную весом 730 граммов.

    Теги:
    Здравоохранение Дети Медицина Врачи Алматы Скорая помощь
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум