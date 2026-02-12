Проглотившего 31 магнит малыша спасли в Алматы
В Алматы врачи спасли жизнь ребенку в возрасте одного года и девяти месяцев, который проглотил 31 магнит, передает агентство Kazinform.
По информации управления общественного здравоохранения, малыш поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Обследование показало, что в кишечнике находится большое количество магнитов. Врачи диагностировали множественные перфорации тонкой кишки и диффузный каловый перитонит.
Единственным шансом спасти ребенка стало экстренное хирургическое вмешательство. Хирурги провели срединную лапаротомию, извлекли магниты, ушили повреждения тонкой кишки, выполнили санацию и дренирование брюшной полости.
Как отметил хирург Центра детской неотложной медицинской помощи Аскар Ризванов, особая опасность магнитов заключается в том, что, попадая в организм по отдельности, они притягиваются друг к другу уже внутри кишечника.
— Между ними зажимаются стенки кишки, нарушается кровообращение, начинается некроз тканей, формируются отверстия, и буквально за считаные часы развивается перитонит. Родители часто не понимают, насколько стремительно может ухудшиться состояние ребенка, — пояснил врач.
Специалисты подчеркивают: даже один проглоченный магнит — повод для немедленного обращения за медицинской помощью. Несколько магнитов представляют прямую угрозу жизни ребенка.
