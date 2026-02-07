РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:11, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    28 дней в реанимации: в Алматы спасли новорожденную весом 730 граммов

    В городском перинатальном центре №2 Алматы врачи выходили глубоко недоношенную девочку, появившуюся на свет на 27-й неделе беременности, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении общественного здравоохранения, будущая мама была экстренно доставлена в центр с преждевременным излитием околоплодных вод. По результатам УЗИ специалисты выявили угрозу жизни плода. Было принято решение о срочном оперативном родоразрешении. Кесарево сечение провела команда врачей во главе с директором центра Светланой Рахимовой. На свет появилась девочка весом всего 730 граммов.

    С первых минут жизни ребенок находился в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. В течение 28 дней команда врачей и медсестер круглосуточно боролись за ее состояние. После стабилизации малышка была переведена на второй этап выхаживания — в отделение патологии новорожденных.

    Фото: акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В центре семья уже 56 дней. За это время вес ребенка увеличился более чем в два раза — до 1800 граммов.

    В управлении добавили, что отделение детской реанимации городского перинатального центра № 2 Алматы — это подразделение, где выхаживают детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, а также тяжелых новорожденных, нуждающихся в круглосуточной интенсивной терапии.

    Ранее сообщалось, что алматинка родила тройню и сразу стала многодетной мамой.

    Теги:
    Здравоохранение Роды Больницы Врачи Алматы Недоношенные дети
    Еламан Турысбеков
    Автор
