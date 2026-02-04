Алматинка родила тройню и сразу стала многодетной мамой

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения, беременность наступила естественным путем, без применения вспомогательных репродуктивных технологий, что является редким случаем в акушерской практике.

Роды прошли в экстренном порядке путем кесарева сечения на сроке 32 недели и два дня. Рано утром была оперативно мобилизована мультидисциплинарная команда специалистов: акушеров-гинекологов, анестезиологов и неонатологов.

На свет появились: мальчик весом 1840 г и ростом 42 см, мальчик весом 1680 г и ростом 43 см, девочка весом 1620 г и ростом 40 см. Мальчиков назвали Заңғар и Айбар, девочку — Әсел.

Фото: акимат Алматы

Как отметила заместитель директора центра по организационно-методической работе Салтанат Ербулатова, благодаря слаженной работе медицинской команды роды прошли без осложнений. В связи с недоношенностью новорожденные с первых минут жизни находились под интенсивным наблюдением, получали специализированное лечение и неинвазивную респираторную поддержку.

Для тройни был выделен индивидуальный пост, малыши находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Сейчас дети активно набирают вес, состояние оценивается как стабильное, готовятся к выписке.

За прошлый год городской перинатальный центр принял более 22,5 тыс. пациентов. Стационарная помощь была оказана свыше 16,7 тыс. матерям и новорожденным, проведено 9014 родов, включая две тройни. Именно здесь оказывается основная медицинская помощь при преждевременных родах в Алматы.

Отметим, что в 2025 году в Алматы был зафиксирован заметный демографический рост — за год в городе родились 40 846 младенцев. Из них около 300 — близнецы, а в трех семьях появились тройни.