Профилактика, безопасность, защита прав граждан - Ерлан Карин о новых законах
Государственный советник Казахстана Ерлан Карин на своем Telegram-канале прокомментировал значимость новых законов, подписанных сегодня Главой государства, передает агентство Kazinform.
Сегодня Главой государства подписан ряд законов, направленных на дальнейшую практическую реализацию основополагающего принципа государственной политики – Закон и Порядок: о профилактике правонарушений, изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, по ограничению распространения противоправного контента.
Как отметил Ерлан Карин, законодательные новеллы устанавливают:
– административную ответственность за размещение, распространение противоправного контента, в том числе направленные на разжигание межэтнической и межконфессиональной розни;
– административную ответственность за ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица;
– новые меры по защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и развитию.
Совершенствование законодательства направлено на создание эффективной системы профилактики правонарушений и в целом на усиление правопорядка в обществе и обеспечение безопасности и прав граждан.
