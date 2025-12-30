Профилактика, безопасность, защита прав граждан - Ерлан Карин о новых законах

Сегодня Главой государства подписан ряд законов, направленных на дальнейшую практическую реализацию основополагающего принципа государственной политики – Закон и Порядок: о профилактике правонарушений, изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, по ограничению распространения противоправного контента.

Как отметил Ерлан Карин, законодательные новеллы устанавливают:

– административную ответственность за размещение, распространение противоправного контента, в том числе направленные на разжигание межэтнической и межконфессиональной розни;

– административную ответственность за ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица;

– новые меры по защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и развитию.

Совершенствование законодательства направлено на создание эффективной системы профилактики правонарушений и в целом на усиление правопорядка в обществе и обеспечение безопасности и прав граждан.

Ранее Государственный советник Казахстана Ерлан Карин на своем Telegram-канале рассказал о главных событиях и достижениях страны в 2025 году.