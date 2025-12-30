РУ
    16:50, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Профилактика, безопасность, защита прав граждан - Ерлан Карин о новых законах

    Государственный советник Казахстана Ерлан Карин на своем Telegram-канале прокомментировал значимость новых законов, подписанных сегодня Главой государства, передает агентство Kazinform.

    Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    Сегодня Главой государства подписан ряд законов, направленных на дальнейшую практическую реализацию основополагающего принципа государственной политики – Закон и Порядок: о профилактике правонарушений, изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, по ограничению распространения противоправного контента.

    Как отметил Ерлан Карин, законодательные новеллы устанавливают: 

    – административную ответственность за размещение, распространение противоправного контента, в том числе направленные на разжигание межэтнической и межконфессиональной розни;

    – административную ответственность за ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица;

    – новые меры по защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и развитию.

    Совершенствование законодательства направлено на создание эффективной системы профилактики правонарушений и в целом на усиление правопорядка в обществе и обеспечение безопасности и прав граждан.

    Ранее Государственный советник Казахстана Ерлан Карин на своем Telegram-канале рассказал о главных событиях и достижениях страны в 2025 году.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
