Проезд в автобусах Усть-Каменогорска изменится не раньше октября

С 1 сентября стоимость проезда в общественном транспорте Усть-Каменогорска не изменится. Повышение тарифа ожидается в октябре, но окончательная дата будет зависеть от завершения необходимых процедур, передает корреспондент агентства Kazinform.

Городской маслихат уже одобрил проект новых тарифов. Согласно ему, стоимость одной поездки при безналичной оплате планируется повысить с нынешних 90 до 120 тенге, при оплате наличными — со 130 до 200 тенге.

Таким образом, для пассажиров, использующих безналичный расчет, поездка станет дороже на 30 тенге, или на 33,3%. При оплате наличными рост составит 70 тенге, или 53,8%.

Изначально новые тарифы планировали ввести с 1 сентября. Этот срок назывался еще в июле, когда вопрос повышения стоимости проезда начали обсуждать публично.

Но после утверждения проекта маслихатом предстоит оформить необходимые документы.

— После утверждения проекта решения маслихатом необходимо время для оформления соответствующих документов. Поэтому с 1 сентября повышение стоимости проезда не планируется. Ожидается, что новые тарифы будут введены в октябре, окончательная дата будет зависеть от завершения всех необходимых процедур, — сообщили в акимате Усть-Каменогорска.

До введения нового тарифа пассажиры продолжат платить 90 тенге при безналичной оплате и 130 тенге наличными.

Ранее проект повышения стоимости проезда рассматривал городской Общественный совет. Его членам представили данные о себестоимости пассажирских перевозок и объемах бюджетных субсидий, ежегодно выделяемых транспортным предприятиям.

По итогам обсуждения совет поддержал предложенные изменения.