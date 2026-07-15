Цена за проезд в автобусах Усть-Каменогорска может измениться с сентября

В Усть-Каменогорске предложили пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте впервые за восемь лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий проект постановления опубликован городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Согласно проекту, с 1 сентября стоимость одной поездки при безналичной оплате может увеличиться с 90 до 120 тенге, а при оплате наличными — со 120 до 200 тенге.

В профильном отделе подчеркнули, что документ пока проходит необходимые процедуры согласования и окончательное решение еще не принято.

— После принятия постановления и его официального опубликования новые тарифы вступят в законную силу. На сегодняшний день это проект нормативного правового акта, — сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска.

В акимате города пояснили, что необходимость пересмотра тарифа связана с ростом затрат перевозчиков. По данным городской администрации, действующая стоимость проезда сохранялась с 2017 года, тогда как за это время существенно выросли цены на горюче-смазочные материалы, запасные части, шины, техническое обслуживание автобусов, а также расходы на заработную плату, налоги и другие обязательные платежи.

— Главная цель изменения тарифа — не увеличение финансовой нагрузки на пассажиров, а обеспечение стабильной, безопасной и качественной работы общественного транспорта в условиях роста затрат. Кроме того, это должно создать условия для дальнейшего обновления автобусного парка, — прокомментировали в пресс-службе акимата Усть-Каменогорска.

Ранее перевозчики областного центра неоднократно заявляли о росте себестоимости перевозок и задержках выплаты субсидий, отмечая, что это влияет на работу общественного транспорта.

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