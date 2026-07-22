Общественный совет поддержал пересмотр тарифа на проезд в Усть-Каменогорске

Стоимость проезда в общественном транспорте Усть-Каменогорска может измениться уже с 1 сентября. Очередной этап согласования проекта уже пройден — инициативу городских властей поддержал Общественный совет региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Если предложение будет принято, пассажиры при безналичной оплате будут платить 120 тенге вместо нынешних 90, а при расчете наличными — 200 тенге вместо 130.

Как пояснили на заседании, действующий тариф уже давно не соответствует фактическим расходам перевозчиков. По словам руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержана Ибраева, город несколько лет компенсирует эту разницу за счет бюджета.

— Безналичный тариф фактически остается неизменным с момента внедрения дифференцированной системы оплаты. За это время заметно выросли цены на топливо, запасные части, обслуживание транспорта и другие расходы перевозчиков. Сегодня разницу между экономически обоснованной стоимостью перевозок и действующим тарифом покрывает городской бюджет. В условиях дефицита бюджетных средств сохранить такую систему становится все сложнее, — пояснил Ержан Ибраев.

Во время обсуждения членам Общественного совета представили расчеты себестоимости перевозок и объем бюджетных субсидий, которые ежегодно направляются транспортным предприятиям.

По итогам заседания Совет поддержал предложенные изменения.

Теперь проект постановления вынесут на общественное обсуждение. Его планируют опубликовать 22 июля на портале «Открытые НПА», где жители смогут оставить свои замечания и предложения. После завершения этой процедуры будет принято окончательное решение о новых тарифах.

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