Что будет с тарифами на коммунальные услуги в Шымкенте

Тариф на воду и канализацию пока останется прежним. При этом стоимость газа для жителей Шымкента выросла с 1 июля на 13 тенге за кубометр, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года в городской департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК поступило 12 заявок от субъектов естественных монополий на изменение коммунальных тарифов и цен. Семь из них касаются регулируемых услуг населению в сфере розничной реализации товарного газа, водоснабжения, водоотведения, производства, передачи, распределения и реализации тепловой энергии.

Заявки подали шымкентский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq», ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», ТОО «Жеңіс-Т», ГКП «Управление водопровода и канализации», ГКП «Қуатжылуорталық-3» и АО «3-Энергоорталық».

Решения приняты по обращениям АО «QazaqGaz Aimaq» и ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Тарифы на воду и канализацию для жителей Шымкента оставили без изменений.

— По услугам водоснабжения и водоотведения для населения тарифы оставлены на уровне, действовавшем на начало текущего года. Стоимость водоснабжения составляет 96,07 тенге за кубометр, водоотведения — 53,80 тенге за кубометр без учета НДС, — сообщил руководитель ДКРЕМ по Шымкенту Кенжеболат Кошекбаев.

Почему вырос тариф на газ

С 1 июля 2026 года тариф на газ для жителей Шымкента установлен на уровне 51,783 тенге за кубометр (без НДС), что на 13,04 тенге выше ранее действующей стоимости услуги.

В антимонопольном ведомстве пояснили, что изменение вынужденное. Министерство энергетики РК утвердило новые предельные оптовые цены реализации товарного газа. Для Шымкента и Туркестанской области тариф вырос на 39,8% — с 38 349 до 53 611 тенге за тысячу кубометров без учета НДС.

— Цена товарного газа для конечного потребителя складывается из предельной оптовой цены на товарный газ, которую утверждает Министерство энергетики РК, тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам и цены на его розничную реализацию, то есть снабженческой надбавки. Тариф и розничную цену регулирует городской департамент Комитета по регулированию естественных монополий. При этом основную долю в конечной стоимости, более 80%, занимает именно оптовая цена на газ, — отметил Кенжеболат Кошекбаев.

Заявки по теплоснабжению и остальным регулируемым коммунальным услугам продолжают рассматривать в ДКРЕМ. Окончательные решения по ним пока не приняты.

Монополистов оштрафовали на 47,5 млн тенге

Помимо рассмотрения тарифных заявок департамент контролирует соблюдение законодательства субъектами естественных монополий. С начала года меры реагирования применили в отношении 17 монополистов: ГКП «Управление водопровода и канализации», АО ШПФ «QazaqGaz Aimaq», ГКП «Қуатжылуорталық-3», ТОО «Firkan Retail», ТОО «Шаңырақ Газ Монтаж Сервис», ТОО «НУР», ПК «Абдулла», ТОО «Сайрам су», ТОО «Жеңіс-Т», ТОО «Родник-2004», ТОО «Tassay-Hub», ТОО «ШЫМКЕНТЖИЛСТРОЙ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС БІРЛЕСТІГІ», ТОО «Дара жылу қуаты», ТОО «АЛТЫН-ДӘН», ТОО «Транспортная компания NT Real Service», ТОО «Фиркан» и ТОО «Конка-Сервис».

Общая сумма административных штрафов составила 47 млн 505 тыс. 669 тенге.

— Для обеспечения прозрачности процесса тарифообразования, учета мнений потребителей, соблюдения принципов справедливости и открытости при утверждении тарифов субъектов естественных монополий департамент в соответствии с требованиями законодательства с начала года провел четыре публичных слушания. В апреле и июне общественные обсуждения состоялись при рассмотрении заявок ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» и ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», — дополнили в ведомстве.

Напомним, с начала года в Казахстане в отношении субъектов естественных монополий возбуждено 535 административных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 922,9 млн тенге, из которых 368,8 млн пришлись на Шымкент. Монополистов привлекают к ответственности за неисполнение тарифных смет, инвестиционных программ и нарушение прав потребителей.