    18:28, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Проезд по еще двум участкам трасс открыли на западе Казахстана

    Об открытии движения в Мангистауской и Атырауской областях сообщили в компании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    Еще два участка трасс открыли на западе Казахстана
    Фото: КазАвтоЖол

    28 декабря 2025 года в 18:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

    • Мангистауская область:

    на участке автодороги «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 210-332 (уч. гр.Атырауской обл.-с.Бейнеу).

    • Атырауская область:

    на участке автодороги «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 3-210 (уч. п.Доссор-гр.Мангистауской обл.).

    Ранее открыли движение на автодорогах республиканского значения в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

    Дороги Атырауская область Погода КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
