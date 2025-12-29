Проезд по еще двум участкам трасс открыли на западе Казахстана

28 декабря 2025 года в 18:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Мангистауская область:

на участке автодороги «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 210-332 (уч. гр.Атырауской обл.-с.Бейнеу).

Атырауская область:

на участке автодороги «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 3-210 (уч. п.Доссор-гр.Мангистауской обл.).

Ранее открыли движение на автодорогах республиканского значения в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.