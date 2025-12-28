Движение для транспорта открыли на трассах в двух областях Казахстана

28 декабря 2025 года в 15:00 часов на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта.

Западно-Казахстанская область:

«Атырау-Уральск-гр.РФ» км. 189-492, (участок граница Атырауской области — город Уральск).

Атырауская область:

«Атырау-Уральск-гр.РФ» км. 179-189, (участок поселок Индер — граница Западно-Казахстанская области).

Ранее сообщалось о том, что штормовая погода ожидается в 14 областях Казахстана.