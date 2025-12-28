РУ
    15:05, 28 Декабрь 2025

    Движение для транспорта открыли на трассах в двух областях Казахстана

    Об открытии движения в двух областях сообщили в компании КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.

    Движение на трассе Астана — Шидерты ограничили из-за непогоды
    Фото: Pexels

     28 декабря 2025 года в 15:00 часов на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта.

    Западно-Казахстанская область:

    • «Атырау-Уральск-гр.РФ» км. 189-492, (участок граница Атырауской области — город Уральск). 

    Атырауская область: 

    • «Атырау-Уральск-гр.РФ» км. 179-189, (участок поселок Индер — граница Западно-Казахстанская области).

    Ранее сообщалось о том, что штормовая погода ожидается в 14 областях Казахстана. 

