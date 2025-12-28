15:05, 28 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение для транспорта открыли на трассах в двух областях Казахстана
Об открытии движения в двух областях сообщили в компании КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.
28 декабря 2025 года в 15:00 часов на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта.
Западно-Казахстанская область:
- «Атырау-Уральск-гр.РФ» км. 189-492, (участок граница Атырауской области — город Уральск).
Атырауская область:
- «Атырау-Уральск-гр.РФ» км. 179-189, (участок поселок Индер — граница Западно-Казахстанская области).
