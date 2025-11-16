Проезд ограничили еще на двух участках трасс на западе Казахстана

16 ноября 2025 года в 00:00 в Атырауской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги «Атырау-Уральск» км. 130-189 (с.Орлик-п.Индер).

Ориентировочное время открытия — 16 ноября 2025 года в 04:00 ч.

Также 16 ноября 2025 года в 00:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги «Атырау-Уральск» км. 189-372 (гр.Атырауской обл.-п.Чапаево).

Ориентировочное время открытия — 16 ноября 2025 года в 04:00 ч.

Ранее в 21:00 в Западно-Казахстанской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги «Атырау-Уральск» км. 372-492 (Чапаево-г.Уральск).