    00:23, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Проезд ограничили еще на двух участках трасс на западе Казахстана

    В связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения в Атырауской и Западно-Казахстанской областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Фото: Pexels

    16 ноября 2025 года в 00:00 в Атырауской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги «Атырау-Уральск» км. 130-189 (с.Орлик-п.Индер).

    Ориентировочное время открытия — 16 ноября 2025 года в 04:00 ч.

    Также 16 ноября 2025 года в 00:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги «Атырау-Уральск» км. 189-372 (гр.Атырауской обл.-п.Чапаево).

    Ориентировочное время открытия — 16 ноября 2025 года в 04:00 ч.

    Ранее в 21:00 в Западно-Казахстанской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги «Атырау-Уральск» км. 372-492 (Чапаево-г.Уральск).

    Динара Жусупбекова
