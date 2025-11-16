В ЗКО снова ограничили движение на одной из трасс

15 ноября 2025 года в 21:00 в Западно-Казахстанской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги «Атырау-Уральск» км. 372-492 (Чапаево-г.Уральск).

Ориентировочное время открытия — 16 ноября 2025 года в 02:00 ч.

— Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток, — отметили в компании.

14 ноября ограничение движения также вводили на двух участках автодорог в Западно-Казахстанской области.