    23:11, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В ЗКО снова ограничили движение на одной из трасс

    Оперативную информацию об ограничении движения в Западно-Казахстанской области представили в компании КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.

    трасса
    Фото: Pexels

    15 ноября 2025 года в 21:00 в Западно-Казахстанской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги «Атырау-Уральск» км. 372-492 (Чапаево-г.Уральск).

    Ориентировочное время открытия — 16 ноября 2025 года в 02:00 ч.

    — Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток, — отметили в компании.

    14 ноября ограничение движения также вводили на двух участках автодорог в Западно-Казахстанской области.

    Дороги ЗКО Регионы Казахстана Трассы Западно-Казахстанская область Закрытие дорог
    Динара Жусупбекова
    Автор
