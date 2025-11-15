19:48, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5
Движение ограничили на дорогах в ЗКО
14 ноября ограничение движения ввели на двух участках автодорог в Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».
В 19:30 в Западно-Казахстанской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участках автодорог:
- «Атырау — Уральск» км. 372-492 (Чапаево-г.Уральск);
- «Актобе — Уральск — граница РФ» (п/п Сырым) км 195-246 (граница РФ, п/п Сырым — пост ГАИ г. Уральск).
Ориентировочное время открытия — 15 ноября в 08:00 ч.