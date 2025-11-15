Движение ограничили на дорогах в ЗКО

В 19:30 в Западно-Казахстанской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участках автодорог:

«Атырау — Уральск» км. 372-492 (Чапаево-г.Уральск);

«Актобе — Уральск — граница РФ» (п/п Сырым) км 195-246 (граница РФ, п/п Сырым — пост ГАИ г. Уральск).

Ориентировочное время открытия — 15 ноября в 08:00 ч.