РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:48, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на дорогах в ЗКО

    14 ноября ограничение движения ввели на двух участках автодорог в Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Снегопады, метели, ограничение видимости, дорога
    Фото: freepik

    В 19:30 в Западно-Казахстанской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участках автодорог:

    • «Атырау — Уральск» км. 372-492 (Чапаево-г.Уральск);
    • «Актобе — Уральск — граница РФ» (п/п Сырым) км 195-246 (граница РФ, п/п Сырым — пост ГАИ г. Уральск).

    Ориентировочное время открытия — 15 ноября в 08:00 ч.

    Теги:
    КазАвтоЖол ЗКО Регионы Западно-Казахстанская область Непогода Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают