Проект по созданию центра производства и распределения «зеленого» водорода презентовали в Акорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В резиденции «Акорда» Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и Президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю презентовали проект по созданию центра производства и распределения «зеленого» водорода в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Инвестор Svevind Group планирует организовать производство «зеленого» водорода в Мангистауской области мощностью 2 млн тонн ежегодно.

Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 ГВт и произведение электролиза воды 20 ГВт в основном для экспорта или внутреннего потребления.

Реализация проекта позволит создать около 3500 рабочих мест на период строительства и около 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода в эксплуатацию объектов. Также предусмотрено сотрудничество между германскими и казахстанскими вузами для подготовки кадров в Мангистауской области. Кроме этого запланировано строительство инфраструктуры за счет средств инвестора и выплаты социальных обязательств на социально-экономическое развитие региона.

Вчера Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан. Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел с Шарлем Мишелем переговоры. Стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития «зеленой» экономики, транспорта и логистики.





Фото: akorda.kz







