Проект по созданию центра производства и распределения «зеленого» водорода презентовали в Акорде
Инвестор Svevind Group планирует организовать производство «зеленого» водорода в Мангистауской области мощностью 2 млн тонн ежегодно.
Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 ГВт и произведение электролиза воды 20 ГВт в основном для экспорта или внутреннего потребления.
Реализация проекта позволит создать около 3500 рабочих мест на период строительства и около 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода в эксплуатацию объектов. Также предусмотрено сотрудничество между германскими и казахстанскими вузами для подготовки кадров в Мангистауской области. Кроме этого запланировано строительство инфраструктуры за счет средств инвестора и выплаты социальных обязательств на социально-экономическое развитие региона.
Вчера Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан. Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел с Шарлем Мишелем переговоры. Стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития «зеленой» экономики, транспорта и логистики.
Фото: akorda.kz