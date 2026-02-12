РУ
    11 Февраль 2026

    Проект новой Конституции закладывает долгосрочные основы развития Казахстана — депутат Мажилиса Константин Авершин

    Работа над проектом новой Конституции завершена, определена дата референдума. О ключевых новеллах и их влиянии на политическую систему страны в интервью телеканалу Jibek Joly рассказал депутат Мажилиса Парламента РК Константин Авершин, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Константин Викторович, работа над проектом Конституции завершена. Какие изменения Вы считаете наиболее важными для развития демократии?

    — Работа только начинается, потому что впереди референдум, и окончательное слово — за народом. В обсуждении проекта участвовала Конституционная комиссия из 130 человек, были подключены ведущие университеты, юристы, политологи. Поступило более четырех тысяч предложений от граждан. Это уже показатель широкой вовлеченности общества.
    Если говорить о содержании, то одним из ключевых изменений считаю новый формат формирования парламента — Курултая. Формирование по партийным спискам создаст реальную политическую конкуренцию. Партиям придется активно работать в регионах, бороться за каждый голос и нести ответственность за предвыборные обещания.

    — Однако отсутствие самовыдвиженцев не ограничит ли демократичность процесса?
    — Партия — это, прежде всего, инфраструктура, ресурсы и команда единомышленников. Один человек, даже авторитетный, имеет меньше возможностей для системной работы. Партийная модель позволяет представлять более широкий срез общества и эффективно продвигать инициативы. Кроме того, при голосовании и законотворчестве важна поддержка коллег. В парламенте проще работать, когда есть команда, объединенная общей программой.

    — Какими будут критерии отбора кандидатов внутри партий? Возможен ли возврат к праймериз?
    — Многое покажет референдум. Но, на мой взгляд, акцент будет смещаться в сторону профессиональных качеств. Важно не количество подписчиков в социальных сетях, а реальный авторитет, умение работать с избирателями и компетентность в законотворчестве. Парламент должен быть профессиональным.

    — В новой модели парламент станет однопалатным. Как это повлияет на эффективность работы?
    — Мы живем в условиях высокой политической и экономической турбулентности. Скорость принятия решений становится критически важной. Однопалатная модель при увеличенном составе позволит сократить излишние бюрократические процедуры и ускорить законодательный процесс. При этом важно сохранить качество. Большую роль здесь играет профессионализм депутатов и прозрачность работы комитетов и рабочих групп.

    — Усиливаются полномочия парламента. Достаточны ли они?
    — Над проектом работала большая команда специалистов. На мой взгляд, предусмотренных полномочий достаточно, если каждый депутат будет работать эффективно. Важно не только закрепить полномочия на бумаге, но и обеспечить их реальное применение.

    — Как новая модель может повлиять на доверие общества к власти?
    — Доверие формируется через конкретные результаты. Если решения парламента будут приводить к реальным улучшениям в жизни людей, уровень доверия будет расти. Концепция «слышащего государства» предполагает не декларации, а практические шаги.
    Многое будет зависеть от состава парламента — это должны быть профессионалы, пользующиеся доверием общества и способные работать в интересах граждан.

