Проект новой Конституции усиливает защиту авторских прав и интеллектуальной собственности — Еркежан Кунтуган

На очередном заседании Конституционной комиссии она сообщила, что проект новой Конституции значительно укрепляет защиту интеллектуального и творческого труда.

— Для журналистов, авторов, представителей креативной индустрии, IT-сектора и науки это означает, что их труд будет защищен государством. Это, на мой взгляд, открывает путь для качественного контента, поскольку авторское право ранее было одной из самых сложных проблем в этой сфере. Я говорю это как специалист, работающий в этой области, — сказала она.

Спикер также подчеркнула роль молодежи в общественной и политической жизни.

— Проект предусматривает законодательные механизмы, позволяющие молодежи участвовать в политике и влиять на ключевые решения. Это создает возможности для обновления политической системы и интеграции нового поколения, — заметила она.

Кроме того, проект новой Конституции включает экологический блок. По словам Еркежан Кунтуган, впервые на конституционном уровне закрепляется сохранение природы и ответственность перед будущими поколениями — это важно для общества, которое стремится жить в чистой и безопасной среде.

В заключение она отметила, что проект новой Конституции формирует понятные правила и усиливает защиту прав граждан. По ее словам, это документ, ориентированный на настоящее и будущее.

Ранее спикер отметила, что проект новой Конституции закрепляет права граждан в цифровой среде.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.