РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:29, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Проект новой Конституции закрепляет права граждан в цифровой среде — Еркежан Кунтуган

    На очередном заседании Конституционной комиссии управляющий директор телеканала Jibek Joly / Silk Way Еркежан Кунтуган остановилась на ключевых нормах проекта новой Конституции, передает агентство Kazinform. 

    Конституция закрепляет права граждан в цифровой среде — Еркежан Кунтуган
    Кадр из видео

    По ее словам, в новой Конституции развитие человеческого капитала, науки и инноваций обозначено стратегическим приоритетом государства.

    — Проще говоря, образование и интеллектуальные ресурсы официально закрепляются как главная ценность страны. Для молодежи это означает возможность получать образование, заниматься наукой и развиваться всесторонне, а для общества — шаг к экономике, основанной не только на природных ресурсах, но и на знаниях и талантах, — отметила она.

    Еркежан Кунтуган также обратила внимание на защиту прав граждан в цифровой среде.

    — На уровне Конституции закрепляются принципы, касающиеся интернета и цифровой среды. Это означает защиту персональных данных, безопасность в сети и даже право свободно выражать свои мнения на правовой основе. Цифровое пространство страны сможет функционировать на основе правил, а не хаоса, что, безусловно, важно для журналистов, блогеров и онлайн-бизнеса, — добавила она.

    Кроме того, она отметила усиление правовой защиты граждан.

    — В проекте закрепляются принципы справедливости и презумпция невиновности. Это гарантирует всестороннюю и надежную защиту прав человека, — заявила Еркежан Кунтуган.

    Отметим, что в эти минуты проходит прямой эфир девятого заседания Комиссии по конституционной реформе. 

    Как сообщалось ранее, на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.

    Теги:
    Цифровой кодекс Интернет Права человека Общество Конституционная реформа JIBEK JOLY Политические реформы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают