Проект новой Конституции закрепляет права граждан в цифровой среде — Еркежан Кунтуган

По ее словам, в новой Конституции развитие человеческого капитала, науки и инноваций обозначено стратегическим приоритетом государства.

— Проще говоря, образование и интеллектуальные ресурсы официально закрепляются как главная ценность страны. Для молодежи это означает возможность получать образование, заниматься наукой и развиваться всесторонне, а для общества — шаг к экономике, основанной не только на природных ресурсах, но и на знаниях и талантах, — отметила она.

Еркежан Кунтуган также обратила внимание на защиту прав граждан в цифровой среде.

— На уровне Конституции закрепляются принципы, касающиеся интернета и цифровой среды. Это означает защиту персональных данных, безопасность в сети и даже право свободно выражать свои мнения на правовой основе. Цифровое пространство страны сможет функционировать на основе правил, а не хаоса, что, безусловно, важно для журналистов, блогеров и онлайн-бизнеса, — добавила она.

Кроме того, она отметила усиление правовой защиты граждан.

— В проекте закрепляются принципы справедливости и презумпция невиновности. Это гарантирует всестороннюю и надежную защиту прав человека, — заявила Еркежан Кунтуган.

Отметим, что в эти минуты проходит прямой эфир девятого заседания Комиссии по конституционной реформе.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.