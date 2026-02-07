Проект новой Конституции закрепляет права граждан в цифровой среде — Еркежан Кунтуган
На очередном заседании Конституционной комиссии управляющий директор телеканала Jibek Joly / Silk Way Еркежан Кунтуган остановилась на ключевых нормах проекта новой Конституции, передает агентство Kazinform.
По ее словам, в новой Конституции развитие человеческого капитала, науки и инноваций обозначено стратегическим приоритетом государства.
— Проще говоря, образование и интеллектуальные ресурсы официально закрепляются как главная ценность страны. Для молодежи это означает возможность получать образование, заниматься наукой и развиваться всесторонне, а для общества — шаг к экономике, основанной не только на природных ресурсах, но и на знаниях и талантах, — отметила она.
Еркежан Кунтуган также обратила внимание на защиту прав граждан в цифровой среде.
— На уровне Конституции закрепляются принципы, касающиеся интернета и цифровой среды. Это означает защиту персональных данных, безопасность в сети и даже право свободно выражать свои мнения на правовой основе. Цифровое пространство страны сможет функционировать на основе правил, а не хаоса, что, безусловно, важно для журналистов, блогеров и онлайн-бизнеса, — добавила она.
Кроме того, она отметила усиление правовой защиты граждан.
— В проекте закрепляются принципы справедливости и презумпция невиновности. Это гарантирует всестороннюю и надежную защиту прав человека, — заявила Еркежан Кунтуган.
Отметим, что в эти минуты проходит прямой эфир девятого заседания Комиссии по конституционной реформе.
Как сообщалось ранее, на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.