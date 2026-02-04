Проект новой Конституции стал итогом многомесячной коллективной работы экспертов и граждан — Нургуль Тау

По ее словам, обсуждаемый документ не создавался «с нуля» за девять дней. Подготовка началась еще после Послания Президента от 8 сентября 2025 года, когда была инициирована парламентская реформа. Уже 8 октября была сформирована рабочая группа с участием юристов, экспертов, представителей партий и общественных организаций, а сами граждане получили возможность направлять предложения через платформы e-Otinish и eGov. Всего, как уточнила депутат, по вопросам парламентской реформы поступило более 600 инициатив, по конституционной — свыше 1600.

— На самом деле эта работа началась задолго до публикации. Документ — это результат коллективного труда экспертов и общества. Девятидневый период — это лишь этап официального оформления и вынесения уже подготовленного текста на открытое обсуждение, — подчеркнула Тау.

Напомним, что на V заседании Национального курултая Президент подвел промежуточные итоги реформы, отметив расширение первоначального плана изменений. Позднее, 21 января 2026 года, указом главы государства была создана Конституционная комиссия, а 30 января проект вынесли на общественное обсуждение.