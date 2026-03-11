Проект новой Конституции обеспечит процессуальное равенство защиты и обвинения — депутат
Проект новой Конституции впервые закрепляет адвокатуру как отдельный институт и обеспечивает процессуальное равенство сторон защиты и обвинения. Об этом заявил депутат Мажилиса Абзал Куспан, выступая на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, вопрос равенства адвокатуры и прокуратуры обсуждается в профессиональной среде уже около 20 лет.
— Прокуратура и адвокатура — сторона обвинения и сторона защиты — должны быть равны в процессуальном плане. Теперь, согласно проекту новой Конституции, адвокатура впервые вводится как отдельный институт, — сказал он.
Депутат напомнил, что в Конституциях 1993 и 1995 годов подробно прописаны полномочия прокуратуры — ранее в статье 83, сейчас — в статье 84. Кроме того, деятельность прокуратуры закреплена отдельным конституционным законом.
— В то же время адвокатура по уголовным и другим категориям дел не находилась на равных с институтом прокуратуры. Во многих развитых странах мира сначала на конституционном уровне уравнивают адвокатуру и прокуратуру, а уже затем процессуальные нормы приводят к равенству. Одним из ключевых новшеств проекта новой Конституции стало закрепление конституционного статуса адвокатуры как института, гарантирующего защиту прав человека на высоком уровне, — отметил депутат.
Отметим, статус адвокатуры закрепили в 86-й статье проекта новой Конституции РК.
12 февраля был опубликован доработанный с учетом предложений граждан и экспертов проект новой Конституции. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.