Проект новой Конституции обеспечит процессуальное равенство защиты и обвинения — депутат

По его словам, вопрос равенства адвокатуры и прокуратуры обсуждается в профессиональной среде уже около 20 лет.

— Прокуратура и адвокатура — сторона обвинения и сторона защиты — должны быть равны в процессуальном плане. Теперь, согласно проекту новой Конституции, адвокатура впервые вводится как отдельный институт, — сказал он.

Депутат напомнил, что в Конституциях 1993 и 1995 годов подробно прописаны полномочия прокуратуры — ранее в статье 83, сейчас — в статье 84. Кроме того, деятельность прокуратуры закреплена отдельным конституционным законом.

— В то же время адвокатура по уголовным и другим категориям дел не находилась на равных с институтом прокуратуры. Во многих развитых странах мира сначала на конституционном уровне уравнивают адвокатуру и прокуратуру, а уже затем процессуальные нормы приводят к равенству. Одним из ключевых новшеств проекта новой Конституции стало закрепление конституционного статуса адвокатуры как института, гарантирующего защиту прав человека на высоком уровне, — отметил депутат.

Отметим, статус адвокатуры закрепили в 86-й статье проекта новой Конституции РК.

12 февраля был опубликован доработанный с учетом предложений граждан и экспертов проект новой Конституции. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.