    14:43, 11 Март 2026 | GMT +5

    Проект новой Конституции обеспечит процессуальное равенство защиты и обвинения — депутат

    Проект новой Конституции впервые закрепляет адвокатуру как отдельный институт и обеспечивает процессуальное равенство сторон защиты и обвинения. Об этом заявил депутат Мажилиса Абзал Куспан, выступая на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По его словам, вопрос равенства адвокатуры и прокуратуры обсуждается в профессиональной среде уже около 20 лет.

    — Прокуратура и адвокатура — сторона обвинения и сторона защиты — должны быть равны в процессуальном плане. Теперь, согласно проекту новой Конституции, адвокатура впервые вводится как отдельный институт, — сказал он.

    Депутат напомнил, что в Конституциях 1993 и 1995 годов подробно прописаны полномочия прокуратуры — ранее в статье 83, сейчас — в статье 84. Кроме того, деятельность прокуратуры закреплена отдельным конституционным законом.

    — В то же время адвокатура по уголовным и другим категориям дел не находилась на равных с институтом прокуратуры. Во многих развитых странах мира сначала на конституционном уровне уравнивают адвокатуру и прокуратуру, а уже затем процессуальные нормы приводят к равенству. Одним из ключевых новшеств проекта новой Конституции стало закрепление конституционного статуса адвокатуры как института, гарантирующего защиту прав человека на высоком уровне, — отметил депутат.

    Отметим, статус адвокатуры закрепили в 86-й статье проекта новой Конституции РК. 

    12 февраля был опубликован доработанный с учетом предложений граждан и экспертов проект новой Конституции. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке

    Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года. 

    Адия Абубакир
