Проект Конституции не возвышает и не принижает ветви власти — депутат Мажилиса

По словам Перуашева, Президент в проекте Конституции определяется как высшее должностное лицо республики, обеспечивающее согласованное функционирование всех ветвей власти — законодательной, исполнительной и судебной.

— Поэтому, касаясь взаимодействия президента Курултая, неверно оценивать их как укрепление политической монополии. Это ошибочное трактование содержания конституционной реформы, — отметил он.

Он подчеркнул, что проект Основного закона не предлагает возвышать или принижать ту или иную ветвь власти.

— В проекте Конституции выстраивается система, где полномочия распределены более равномерно и сбалансированно. Это делается не за счет ущемления полномочий парламента, а за счет выстраивания новой политической системы, где функции и представительства интересов общества, напротив, даже расширяются за счет создания Халық кеңесі. А Курултай сосредотачивается на профессиональной законодательной работе и в его руках находятся все законодательные полномочия, — пояснил депутат.

Мажилисмен отметил, что передача Парламенту ряда функций по согласованию должностных лиц в ключевых органах, а также усиление гарантий защиты конституционных прав граждан, подчеркивают тенденции баланса и распределения полномочий в рамках единой вертикали государственного управления по формуле «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство».

В свою очередь, полномочия Президента в новой Конституции не расширяются, а восполняют имевшийся правовой пробел в регулировании, с учетом сегодняшних реалий и необходимости продвижения национальных интересов нашей страны.

— Учитывая, что нынешняя реформа по своей идеологии является продолжением и развертыванием на новом качественном уровне конституционной реформы 2022 года, нужно отметить, что уже тогда были заложены нормы, ограничивающие влияние Президента на Парламент, через введенный запрет состоять членом партии, что в условиях выборов Курултая по партийным спискам дополняет определенную независимость законодательного органа, — сообщил спикер.

Ранее политолог Марат Шибутов отметил, что перераспределение кадровых полномочий между Президентом и Курултаем в проекте новой Конституции направлено на формирование баланса власти и предотвращение политических кризисов.